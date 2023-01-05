Невдовзі буде багато хороших новин про зброю, – Кулеба

Дипломати працюють, аби у 2023 Україна отримала від союзників усю необхідну зброю, яку не вдалося отримати у 2022. Глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував хороші новини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що лише перший тиждень 2023 року приніс новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона.

До речі Дякую, друже, – Зеленський оголосив, що Франція надасть Україні легкі танки

Багато рішень – вже у роботі

Кулеба наголосив, що Україна вдячна французьким друзям за рішення, яке наближає нашу перемогу. Він підкреслив, що це результат лише однієї з 8 міжнародних розмов президента за 3 дні.

Багато інших важливих рішень – у роботі. Вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї,

– додав Кулеба.

Він підсумував, що всі сили мобілізовані на те, аби 2023 став переможним для України.

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