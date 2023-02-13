Під 24 лютого будуть нові санкції проти Росії від різних країн, – Кулеба

Україна обіцяє "чіткий сигнал Путіну" на 24 лютого. Також на Росію очікують чергові санкції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону анонсував низку заходів до роковин початку повномасштабного вторгнення. Про це пише 24 Канал.

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Кулеба анонсував "чіткий сигнал Путіну"

За словами Кулеби, в ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал Путіну.

Якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш,

– сказав Кулеба.

Важливий візит президента США до Польщі

Кулеба також прокоментував плани президента Сполучених Штатів Джо Байдена відвідати Польщу із 20 по 22 лютого:

"Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці й складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим більше в Польщі – країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України".

Втім, додав голова МЗС, йдеться не лише про візит Байдена до сусідньої з Україною країни, а й низку інших подій "глобального масштабу".

Він також розповів про можливість посилення санкцій щодо Росії та виключення її з Ради безпеки ООН.

Що відомо про приїзд Байдена