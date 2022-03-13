Кулеба й Блінкен провели розмову: про що домовились
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Україна продовжує заручатися світовою підтримкою у боротьбі з Росією. Зокрема, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба знову поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
У розмові вони вчергове обговорили необхідність притягнення країни-агресорки до відповідальності за її злочини. Зокрема, розмовляли і про подальшу підтримку України.
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Кулеба: Погодились, що має бути зроблено більше
Міністр закордонних справ України не розкрив усіх деталей розмови та не сказав, у яких саме нових напрямах продовжуватиметься підтримка. Зазначив лиш, що підтримку "погодили".
У розмові з Ентоні Блінкеном ми погодили подальшу підтримку України. Ми обоє погодилися з тим, що має бути зроблено більше,
– розповів він.
Власне, "більше", за словами Кулеби, мають зробити у питанні повного припинення російської агресії. Загалом глава українського МЗС подякував США за висловлену підтримку українців. "Україна переможе", – упевнено нагадав він.
Зауважимо, що 10 березня також обговорювали, як можна зупинити російського диктатора. Тоді вони погодили подальшу безпеку та гуманітарну допомогу Україні.
Кулеба ж під час минулої зустрічі ще подякував за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Він сказав, що тиск лиш має зростати, якщо держава-агресорка не припинить свої злочини.
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