Кулеба дав завдання дипломатам повернути Україну в "зелений список" Євросоюзу

Європейський Союз 9 листопада оголосив про виключення України зі "зеленого списку". Дмитро Кулеба у відповідь доручив дипломатам докласти всіх зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для громадян відкритими.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що ЄС ухвалив це рішення з огляду на поточну епідситуацію у нашій державі. Однак це не означає тотальне закриття кордонів.

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Кожна країна-член Європейського Союзу самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні,

– йдеться у повідомленні.

МЗС України також зазначили, що активно працюють над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку", наші громадяни могли здійснювати поїздки до країн ЄС.

Окрім цього, Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими".

Що відомо про "зеленський список" ЄС

Раз у 14 днів оновлюють "зелений" список. Туди вносять країни, де позитивна COVID-ситуація.

Після цього в Євросоюзі рекомендують відкрити кордони для громадян з країн із цього списку.

Якщо ж держава вибуває із "зеленого переліку", тоді пропонують заборонити в'їзд людей.