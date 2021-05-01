У кожного свої повноваження, – Кулеба заперечив, що Єрмак "виконує функції глави МЗС"

Дмитро Кулеба запевнив, що не вважає нібито керівник ОП Андрій Єрмак "виконує функції міністра закордонних справ". Оскільки кожен з них має свої чітко "нарізані" повноваження.
Джерело:"Радіо Свобода"
Дмитро Кулеба додає, що вони разом працюють в команді президента Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю, відповідаючи на запитання одного з користувачів соцмереж, який вважає, що "Єрмак постійно виконує функції міністра закордонних справ".
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Що про повноваження Єрмака думає Кулеба
Очільник МЗС переконаний, що вся команда президента Володимира Зеленського працює на результат.
Андрій Єрмак не виконує функцій міністра закордонних справ. А Дмитро Кулеба не виконує функції керівника Офісу президента. Ми всі працюємо в команді президента Зеленського. У кожного є чітко "нарізані" свої повноваження, сегмент роботи, ми командно працюємо на результат для України,
– сказав міністр.
Чим займається глава Офісу Президента на міжнародній арені
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак залучений у міжнародну діяльність президента Зеленського.
- Також він представляє Україну на зустрічах радників лідерів країн "нормандського формату".
- Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.