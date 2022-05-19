Кулеба назвав 4 елементи, які означатимуть перемогу України

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна перемагає у цій війні, однак ще точно не виграла. Міністр назвав 4 елементи, які означатимуть перемогу.

Для нас це не просто війна, це боротьба за існування, наголосив міністр закордонних справ в інтерв'ю західним ЗМІ.

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Тому ми повинні перемогти за будь-яку ціну. Інакше Україна зникне і буде зовсім інша Європа.

Що означатиме перемогу

За словами Кулеби, перемогу ознаменують 4 елементи:

Звільнення окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу також. Репарації з боку Росії. Суд над російськими військовими злочинами та злочинами проти людства. Закріплення України в європейській інтеграції.

Чи готова Україна до переговорів з Росією

Міністр відзначив, що кожна війна закінчується дипломатією. Проте слід зважати, наскільки ви сильні, коли разом сідаєте за стіл. Робота дипломата полягає саме в тому, щоб Україна була якомога сильнішою на той час. За словами урядовця, ми повинні придушити багато емоцій з приводу російських злочинів, й почати перемовини.

Якщо є шанс закінчити війну і звільнити окуповані території, ми сядемо з росіянами,

– сказав Кулеба.

Він також зауважив – однією з причин цієї війни є те, що політики в Європі та США надто поступливі до Путіна. Інші завжди йшли на поступки, щоб задовольнити його, а тепер час змінити ситуацію.

Ілюзії щодо демократії в Росії

Кулеба також нагадав, що держава-агресорка вже 300 років є партнером Європи в економічному та культурному плані. Протягом цього періоду на Заході відзначали кожен проблиск демократії в Росії.

Однак кожного разу Росія зраджувала це. Ніякого демократичне світла в кінці російського тунелю немає.

Зауважимо, раніше Кулеба наголошував, що Україна в жодному разі не віддасть Росії Крим чи Донбас. Київ не погодиться на це навіть для того, щоб припинити вогонь. Ми відновимо нашу територіальну цілісність повністю.

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