Кулеба назвав єдині 2 країни ЄС, які відмовилися надавати зброю Україні

ЄС став дуже потужним партнером України у війні з російськими окупантами. Лише дві країни Європейського Союзу не захотіли допомагати Україні зброєю.

Країни Європейського Союзу активно допомагають Україні побороти російських окупантів не лише потужними санкціями, а й зброєю. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону повідомив про країни, які намагаються зберігати нейтралітет, передає 24 канал.

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Які країни ЄС не захотіли надавати Україні зброю

За словами Дмитра Кулеби, єдиними країнами, які відмовилися надавати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами, стали Австрія та Угорщина. У той час як деякі країни задля надання ЗСУ військової допомоги навіть змінюють законодавство, Відень та Будапешт вирішили спробувати "зберегти нейтралітет".

За винятком Угорщини й Австрії як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Але питання не в тому, що ЄС "проти", питання в тому, що коли країни "за", але в практичній площині з'являється багато аргументів і дискусій,

– сказав Кулеба.

Також він додав, що як тільки в ЄС починають виникати дискусії, які затримують передачу Україні зброї, наші дипломати нагадують: будь-яке зволікання коштує життя багатьом українцям.

Разом з тим те, як Європа відкрила свої двері для біженців з України, стало яскравою демонстрацією того, що європейцям зовсім небайдужа доля нашого народу.

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