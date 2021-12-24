Кулеба назвав першу й найважливішу тему для розмови США й Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що першою темою для переговорів Євросоюзу, НАТО чи США з Росією повинна бути безпека в Європі. Однак у цьому питанні фігурує й Україна.

За словами Дмитра Кулеби, переговори США з Росією повинні бути націленими на припинення конфлікту в Європі. Зокрема російської агресії проти України.

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Питання безпеки сьогодні вирішується в Україні

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання безпеки Європи вирішується зараз саме на території нашої держави.

Крім того, Кулеба переконаний, що без України будь-які консультації на тему євроатлантичної безпеки не можуть проходити. Причиною цього є те, що наша країна страждає від агресії Кремля.

Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему,

– заявив Кулеба.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії до України: головне

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 кілометрів від кордону з Україною в Росії перебувають 122 000 військових, а на відстані 400 кілометрів – 143 500.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія стягла до українських кордонів 52 батальйонно-тактичні групи. Однак навесні 2021 року під час навчань "Захід", таких груп було на 10 більше.

На фоні загрози повномасштабної агресії Росії, в Німеччині заявили про готовність прямих переговорів з Кремлем. Водночас в Великій Британії застерегли Москву від будь-яких агресивних дій.

За даними соцопитувань, майже 50% українців вірять у можливість повномасштабної російської агресії.

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