Кулеба обговорив з Боррелем ембарго, надання Україні кандидатства в ЄС і евакуацію з Маріуполя

Дмитро Кулеба 1 травня поговорив з Жозепом Боррелем. Політики обговорили найважливіші питання щодо України.

Деталі розмови політиків

Міністр закордонних справ України розповів про деталі розмови з главою європейської дипломатії у твітері. Розмова стосувалася України та покарання Росії за розв'язану війну.

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Я розмовляв з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що в надані Україні статусу кандидата в ЄС не може бути альтернативи. Окрему увагу приділили подальшій безпечній евакуації з блокадного Маріуполя,

– розповів Кулеба.

Що відомо про евакуацію з Маріуполя

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив радісну новину. Вперше за час війни вдалося евакуювати цивільних з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. У безпечне місце виїхали 100 людей: діти, жінки та літні люди. Усі вони прямують до Запоріжжя.

Надалі українська влада працюватиме над тим, щоб вивезти з "Азовсталі" всіх людей. Зауважимо, що російські військові відкрили вогонь по заводу одразу, як звідти вийшов останній цивільний. Адже до того, за словами нардепа Давида Арахамії, 2 дні діяв режим тиші.

Важливо, що через евакуацію з "Азовсталі" перенесли вивезення маріупольців з інших районів міста. Евакуацію продовжать о 8 годині ранку 2 травня.

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Боррель відвідав Бучу

Після того, як Збройні Сили України звільнили Київщину від російських окупантів, Боррель приїхав в Україну. Разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими політиками він на власні очі побачив руйнування, які росіяни здійснили в Бучі. Це відбулося ще 8 квітня.

Зауважимо, що супроводжував іноземних політиків прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Опісля Боррель повернувся до Києва та дав спільну пресконференцію з президентом Володимиром Зеленським.

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