Кулеба обговорив з Боррелем підготовку жорстких санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Однією із головних тем була протидія агресії Росії.

Кулеба та Боррель розмовляли напередодні засідання Ради Євросоюзу, яке має відбутися 24 січня. Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії.

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На чому наголосив Кулеба

Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії. Мовиться, зокрема, про підготовку жорстких санкцій Європейського союзу проти держави-агресорки на випадок подальшої ескалації.

Кожна країна ЄС має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ також наголосив, що єдина правильна стратегія полягає у тому, щоб проявити твердість та діяти єдиним фронтом з Україною.

Боррель натомість розповів українському колезі про підсумки неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Він запевнив, що Брюссель чітко розуміє: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Немає підстав для паніки, – МЗС

Кулеба запевнив Борреля, що ситуація – під контролем, попри підвищений рівень загрози. За словами урядовця, підстав для паніки чи розхитування ситуації всередині країни немає. Він додав, що нічого не загрожує й фінансовій стабільності України. Адже 2021 рік вдалося завершити з рекордними економічними показниками.

ЄС підтримуватиме Україну

Мовиться про найвищий рівень доларового ВВП з часів відновлення Незалежності та 10-річний рекорд обсягів експорту.

Глава європейської дипломатії погодився, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Задля цього Москва негативно впливає на економічні й фінансові процеси. Боррель підкреслив, що в ЄС й надалі готові підтримувати Україну у цих сферах. Також сторони обговорили глобальну кібератаку на державні українські сайти.

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