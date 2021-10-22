Кулеба переконаний, що Україна потрапить у наступну хвилю розширення ЄС

Дмитро Кулеба 22 жовтня провів зустріч з молдовським колегою Ніку Попеску. Міністри закордонних справ обговорили перспективні напрями співпраці.

Деталі зустрічі міністрів

Кулеба наголосив, що Україну та Молдову об'єднує спільна реальність та амбіції. Про це він сказав під час робочого візиту Попеску до Києва.

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Український міністр навів приклади успішної співпраці держав за цей рік, зокрема взаємне визнання COVID-сертифікатів, оновлення угоди про вільну торгівлю та створення Асоційованого Тріо спільно із Грузією.

Кулеба та Попеску обговорили перше засідання Ради президентів України та Молдови, яке відбудеться вже найближчим часом. Вони окреслили перспективні напрями співпраці:

зміцнення енергетичної безпеки,

розвиток торгівлі,

реалізація інфраструктурних проєктів,

просування інтеграції до ЄС у межах Асоційованого Тріо.

Ми домовилися опрацювати питання здійснення взаємних поїздок наших громадян з використанням внутрішніх біометричних ID-карток. Це дозволить ще більше спростити контакти між людьми, активізувати сферу туризму, культурні і освітні обміни,

– наголосив Кулеба.

Глави МЗС також домовилися синхронізувати дії для набуття членства в ЄС. "Переконаний, що країни Асоційованого Тріо будуть у наступній хвилі розширення Європейського Союзу", – зазначив український міністр.

Політики вирішили провести невдовзі політичні консультації МЗС для обговорення кроків щодо зміцнення безпеки України та Молдови і протидії спільним викликам.

До речі, Кулеба прийняв запрошення колеги здійснити візит до Молдови в прийнятний для сторін час.