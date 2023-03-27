Парі є парі: Кулеба подарував голові МЗС Британії пляшку вина від Стаховського

Голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі уклали парі щодо переможця матчу між збірними Англії та України. Переможець мав отримати пляшку вина.

Перед поєдинком Кулеба запропонував Клеверлі посперечатися на пляшку вина. Британець погодився на пропозицію.

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Кулеба програв парі

Однак Україна поступилася Англії з рахунком 0:2 і Кулеба дотримався обіцянки. Він подарував своєму колезі пляшку вина від відомого українського екстенісиста Сергія Стаховського.

Парі є парі. Вибрати було непросто: багато хороших українських вин. Шабо, Бейкуш, Колоніст. Я вибрав одне від Сергія Стаховського. Стаховський – легенда нашого тенісу, який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Одного разу ми піднімемо бокали за Перемогу України,

– написав Кулеба.

Кулеба дотримався обіцянки / Фото з твітеру

Як зіграли "синьо-жовті"

Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української "молодіжки" був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.

Збірна України почала свій шлях у кваліфікації Євро-2024. У стартовому поєдинку наша команда не змогла взяти очки на полі Англії, програвши на "Вемблі" з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що наступний раз збірна України збереться вже влітку. Тоді в рамках відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Північною Македонією (16 червня) та вдома проти Мальти (19 червня).

Нагадаємо, що титулований український тенісист і винороб Сергій Стаховський зараз служить у лавах ЗСУ.