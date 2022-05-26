Кулеба поговорив з главою МЗС Франції про збільшення постачання озброєнь Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з французькою колегою Катрін Колонної збільшення військової допомоги Києву.

Колонна підтвердила повну рішучість Франції посилити підтримку України перед російською агресією. Мовиться про підтримку на всіх рівнях і, зокрема, щодо постачання військової допомоги.

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Крім того, дипломати говорили про необхідність розблокування експорту зерна та олійних культур з України.

Зауважимо, напередодні у Франції призначили новий склад уряду. Кулеба одразу привітав нову очільницю міністерства закордонних справ. Дискусія щодо шляху України до членства в ЄС, за словами міністра, триває.

Тема вступу України в ЄС

Чи піднімали вони тему вступу України до ЄС – невідомо. Раніше Кулеба відзначав, що якими б не були заголовки про позицію Парижа щодо вступу України в ЄС, Франція надає нам зброю, підтримує санкції та у багатьох питаннях виконує роль лідера.

Дипломат впевнений, що "зради" з Францією не буде, адже ніхто не змусить нас робити те, що ми не хочемо.

Проєкт "євроспільноти" Макрона

На початку травня президент Франції Еммануель Макрон запропонував Україні та іншим країнам альтернативний варіант інтеграції до Євросоюзу. Політик говорить про інші можливості співпраці: політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів.

Однак, за словами Макрона, приєднання до спільноти не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Французький президент додав, що Україна та Велика Британія можуть стати першими претендентами на вступ у подібну спільноту. Ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.

Президент Володимир Зеленський розкритикував таку пропозицію Макрона. Україна не погодиться на альтернативні варіанти інтеграції з ЄС, компроміси нам не потрібні. Глава держави наголосив, що альтернатив статусу кандидата в члени ЄС бути не може. До слова, в ОП очікують, що Україна отримає такий статус вже в червні.

Детальніше – Макрон хоче створити нову "європейську політичну спільноту":