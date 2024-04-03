Кулеба пояснив, чому всі наявні у світі системи Patriot потрібно терміново передати Україні

Дмитро Кулеба провів кілька зустрічей з закордонними колегами. Міністр дав зрозуміти партнерам, що Україна потребує більше систем ППО через російську агресію.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Також він провів зустріч з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

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Україна потребує більше ППО

Кулеба обговорив з польським міністром Сікорським можливості Варшави щодо захисту повітряного простору України від російських ракет. Також порушували питання порушення повітряного простору Польщі ракетами країни-агресорки.

Україна наразі є єдиною державою у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні у світі батареї "Патріотів", які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Більш важливого місця для них нема,

– пояснив Кулеба.



Дмитро Кулеба та Радослав Сікорський / Фото МЗС України

На зустрічі з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Кулеба подякував йому за підтримку України. Глава української дипломатії назвав свого іспанського колегу надійним партнером.

Глава МЗС України зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії: відео Дмитра Кулеби



Кулеба доніс до нього актуальність надання Україні додаткових систем Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Міністри також обговорили важливість колективних зусиль зі зміцнення оборони нашої держави задля забезпечення миру в Європі.

Нещодавно Зеленський теж просив Patriot

Володимир Зеленський не так давно попросив союзників Києва надати Україні новітні системи ППО. За його словами, протягом березня 2024 року Росія випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" та понад 3 000 КАБ.

Як приклад президент навів Харків, який страждає через постійні обстріли та атаки ударними БпЛА з боку російських загарбників. Український лідер зауважив, що міжнародні партнери в змозі зупинити цю жорстокість.

Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам,

– сказав Зеленський.

Виконавчий директор Renew Democracy Inititave Уріель Епштейн прокоментував 24 Каналу заяву президента України. Він зауважив, що слова Зеленського насамперед розраховані на аудиторію зі США, а саме на представників Республіканської та Демократичної партій.

Як пояснив Епштейн, першою групою є ті республіканці, які не можуть наважитися проголосувати за допомогу Україні. Ціль Зеленського полягає у тому, щоб нагадати цим людям, що США як демократична держава не можуть допустити програш демократичної України диктаторській Росії. Друга група – це представники Демократичної партії, Джозеф Байден та його президентська адміністрація, які готові надавати нашій країні підтримку, але вона недостатньо швидко рухається.