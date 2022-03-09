Кулеба прибув у Туреччину на переговори з Лавровим

Дмитро Кулеба прибув у Туреччину на переговори з Сергієм Лавровим. Перемовини стосуватимуться припинення війни, яку Росія почала проти України.

Відповідна інформація з'явилась ввечері 9 березня. Про це написав речник очільника МЗС Олег Ніколенко.

Зауважте Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня

Очільник МЗС України прибув на переговори з Лавровим

На запрошення Міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України,

– написав Ніколенко.

Відомо, що перемовини заплановані на 10 березня. Дмитро Кулеба заявив, що вимагатимуть в росіян припинення вогню, звільнення українських територій, розв'язання усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

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Кулеба прокоментував зустріч з Лавровим 10 березня – дивіться відео