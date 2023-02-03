Не буде результату – звільню, – Кулеба про призначення Ілащук та її місію у Болгарії

Послом України у Болгарії торік 23 грудня призначили Олесю Ілащук. До того вона не мала досвіду роботи на дипломатичній службі чи державних посадах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що перед призначенням на посаду з Ілащук провели співбесіду.

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"Не буде результату, людина буде звільнена. Якщо результату не буде, ніхто не зупинить мене від підписання подання про її звільнення. Або будь-якого іншого посла", – наголосив Кулеба.

Ситуація у Болгарії

Кулеба сказав, що все завжди залежить від командної роботи дипломатів. За словами міністра, в Болгарії складна політична ситуація.

Вони заходять на новий віраж виборів, але працюватимемо командно і з Болгарією. І поки що російська дипломатія українську дипломатію в Болгарії не перемогла. І не переможе, – наголосив Кулеба.

Що відомо про Олесю Ілащук

У суспільстві призначення Ілащук викликало неоднозначну реакцію. Раніше пані посол позиціонувала себе на сторінках в соцмережах як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Також вона зазначала, що є клінічною психологинею, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою, сексологинею-консультанткою.

Проте в МЗС зазначили, що Ілащук має кваліфікації, щоб бути дипломаткою в Болгарії. За інформацією відомства, вона має спеціальність "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин. Крім цього, запевнили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

Коментар дипломатки

Ілащук запевнила, що вона має досвід взаємодії з високопосадовцями інших країн впродовж років. За її словами, вона також вивчала традиції та звичаї Болгарії та інших країн.