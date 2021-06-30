МЗС відреагувало на скандальну заяву Путіна про начебто "зовнішнє управління" Україною

Путін сказав, що не хоче зустрічатися із Зеленським, бо Україною керують не у Києві, а в інших державах. Втім, у МЗС зазначають: Путін завжди сам хотів керувати Україною і розв'язав агресію проти неї.

На одіозні висловлювання Путіна відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що глава держави-агресорки мріє, вирішувати питання України без її участі.

Зверніть увагу Я не відмовляюся від зустрічі, але нащо вона, – Путін оскандалився заявою про Зеленського

"Росія хоче, щоб Україною керували з Кремля"

Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві,

– зазначив Кулеба.

На такі ймовірні наміри Путіна в української влади лише одна відповідь, зазначив Кулеба, – ніхто не буде вирішувати долю, крім нас самих. Така позиціє є у президента Володимира Зеленського і такою є воля народу.

До того ж Кулеба підкреслив: українці і росіяни – два різні народи, які могли б бути добрими сусідами. Втім, Росія підло напала на Україну, забрала частину земель і вбила тисячі українців. Тому саме вона винна у "проваллі в відносинах".

Путін і його мантра про "зовнішнє управління Україною"

Очільник Кремля у характерному тоні заявив, що розмовляти з українським президентом немає сенсу. Ба більше, начебто навіть приблизних спільних тем він назвати не може. Відтак у зустрічі із Зеленським він не бачить користі.

Навіщо зустрічатись з Зеленським, якщо він віддав країну під повне зовнішнє управління? Усі питання України вирішують не в Києві, а у Вашингтоні, частково – у Берліні та Парижі,

– заявив Путін.

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