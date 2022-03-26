Кулеба з Резніковим передали Байдену уламки однієї з російських ракет

Українські міністри Дмитро Кулеба та Олексій Резніков передали президенту США Джозефу Байдену уламки російської ракети. Зробили вони це під час зустрічі у Варшаві.

Байдену передали уламки ракети з Яворівського полігону

Про це Дмитро Кулеба написав у своєму фейсбуці. Він разом із Резніковим передав уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Яворівський військовий полігон.

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Дмитро Кулеба опублікував відповідну світлину, на якій можна побачити американську делегацію за столом – президента США Джо Байдена, державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Глава МЗС повідомив, що Україні вдалося домовитися із США про те, "щоб менше таких ракет падало на українську землю".

Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла,

– написав Кулеба.

Окупанти обстріляли полігон на Львівщині: коротко

Уночі 13 березня російські окупанти запустили 30 ракет з акваторії Чорного та Азовського морів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Вибухи було чутно навіть у Львові. Також наслідки ударів були помітні з території Польщі. На жаль, внаслідок удару загинуло 35 людей. Ще 134 людини були травмовані.

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