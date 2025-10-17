Про це 24 Каналу розповів ексміністр МЗС Дмитро Кулеба. Нещодавно він заявив, що перебував упродовж 20 років у шлюбі з дипломатією. Але згодом вдалося полюбовно розійтися. Та все ж таки політика повністю не відпускає.

До теми "Путін ухвалив рішення": інтерв'ю з Кулебою про сценарії завершення війни та загрозу для Європи

Чи повернеться Кулеба в політику?

Як наголосив Кулеба, в короткостроковій перспективі Кулеба може повернутися в політику. Але це лише з метою самозахисту та самооборони. Упродовж останнього часу деякі люди чомусь залишаються небайдужим щодо Кулеби. І одразу виникають дивні історії "про втечу" і так далі.

Ідуть різні історії, що я "втік"; що я – "заборонений"; що мене позбавили можливість виїжджати за кордон. Я розумію, така ситуація, війна, але це рішення спрямоване проти конкретних людей. Значить сьогодні можна заборонити людям з певним прізвищем щось робити. А завтра – тим, хто носить окуляри. Це – неправильний підхід,

– розповів Кулеба.

Утім, якщо послуги, знання та його досвід будуть потрібні українському суспільству, то в довгостроковій перспективі він готовий повернутися в політику.

В довгостроковій перспективі, якщо мої послуги, знання і досвід будуть корисні українському суспільству, а в народу буде запит на те, щоб я зробив свій внесок, – я б із задоволенням його зробив. Тому коротка відповідь – зараз не хочу, а в перспективі готовий,

– сказав Кулеба.

Що це за історія про "втечу" Кулеби?