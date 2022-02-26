Кулеба розповів про нові санкції проти Росії та підтримку України

Кожен новий день приносить нові санкції та ізоляцію Росії. Міжнародні партнери також підтримують Україну зброєю.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 лютого. За його словами, в Україну вже привезли протитанкову зброю, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, автомобілі, бронежилети й паливо.

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"Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ", – наголосив Кулеба.

Обіцянки Байдена

За словами міністра, у ніч на 26 лютого президент Володимир Зеленський поспілкувався з лідером США Джо Байденом. Останній ухвалив рішення виділити Україні 600 мільйонів доларів.

Із зазначеної суми 250 мільйонів скерують на загальну допомогу й 350 мільйонів – на військову.

Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярда доларів на підтримку України, з них 3,5 мільярда доларів на оборону,

– зауважив Кулеба.

Санкції ЄС

Путін та його поплічник Лавров уже відчули на собі санкції ЄС. Найближчим часом їх накладу і в США.

В Європі готують черговий пакет санкцій проти Росії. Раніше обмеження наклали на російські банки та компанії, їх виключають з бірж, фінансових систем, спортивних та розважальних заходів, зокрема "Євробачення".

Ціла низка країн вже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше. Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через пів світу,

– повідомив Кулеба.

Підтримка партнерів

Окрім цього, низка країн ЄС перестала видавати росіянам візи. Водночас за кордоном збирають докази воєнних злочинів Росії, щоб представити на Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"У Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето. Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоб відкрито стати на бік Росії", – додав Кулеба.

Українські дипломати працюють в цілодобовому режимі, спонукають партнерів ухвалювати конкретні рішення. Коаліція більшає та стає більш рішучою.

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