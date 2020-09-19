Зустріч лідерів "нормандської четвірки" повинна відбутись найближчим часом. Україна вже готується до саміту та очікує від Росії конструктивної налаштованості на закінчення війни на Донбасі.

Яка позиція України щодо саміту "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що позиція України щодо зустрічі дуже чітка, повідомляє ТСН.

До речі Політичний тиск на Україну, – "слуги" про заяву Росії щодо неможливості проведення "Норманді"

За словами Кулеби, українська сторона не вимагає точної дати саміту, однак хоче, аби зустріч відбулась якнайшвидше.

Якщо ми хочемо рухатися вперед, то домовлятися потрібно лише з однією людиною – з Володимиром Путіним,

– зазначив дипломат.

Крім цього, Кулеба зауважив, що лідери країн не можуть зустрітись без підготовки, адже саміт повинен бути змістовним. Україна робить все можливе, щоб зустріч відбулась і була результативною. Зокрема, 18 вересня українські дипломати погоджували спільні висновки зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки". Проте, як зазначає міністр, взаємності з боку Росії немає.

"Ми хочемо побачити від них конструктивну налаштованість на досягнення результатів і проведення саміту", – наголосив глава МЗС.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що зустріч радників лідерів нормандського формату має відбутись протягом 10 днів. Також президент наголосив, що всі лідери країн "нормандської четвірки" – Німеччина, Франція, Росія та Україна погодились на саміт. Він може відбутися після зустрічі радників.

Яка позиція Росії щодо саміту

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні сказав, що фіксувати точну дату саміту "нормандської четвірки" поки марно. За його слова, зустріч має відбутись у найближчому майбутньому, але до неї слід підготуватись. Пєсков стверджує, що Москва вважає нормандський формат безальтернативним.

Крім цього, у Росії заперечили слова Зеленського про зустріч радників протягом 10 днів. В МЗС України вимагають у Росії пояснень щодо цього.

Що відомо про нормандський формат

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася в червні 2014 року. Метою переговорів було і є завершення війни на Донбасі. Тоді зустрілись президенти України, Росії, Франції та канцлерка Німеччини.

З 2016 по 2019 рік нормандський формат призупинили.

10 грудня 2019 року в Парижі відбулась зустріч лідерів "нормандської четвірки". За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та припинення вогню на Сході України.

Остання зустріч радників відбулась 3 липня у Берліні. Російська сторона заявляла, що поки рано прогнозувати дату наступного саміту лідерів "нормандської четвірки".



Результати саміту "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу