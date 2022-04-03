Кулеба розповів, які компанії вирішили припинити співпрацю з Росією за минулу добу
Джерело:Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба розповів, що п'ятий санкційний пакет продовжить закатувати російську економіку в асфальт. Буквально тільки за минулу добу від бізнесу в Росії чи від співпраці з Москвою відмовились орієнтовно 9 компаній.
Відповідну інформацію у фейсбуці написав Дмитро Кулеба. Це трапилось в ніч проти 3 квітня.
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З Росією перестали співпрацювати 9 компаній
Дмитро Кулеба заявив, що наразі МЗС України працює разом з партнерами над закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.
Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить з Росії. А хто не виходить – тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне – результат,
– сказав Кулеба.
Міністр навів приклад, що за попередню добу, 1 квітня, з Росією перестали працювати:
- Wizz Air – скасував всі рейси до Росії та з неї мінімум до 30 жовтня;
- Ponsse PLC – фінський виробник лісозаготовчої техніки пішов з Росії та Білорусі;
- Danfoss – данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки виходить з російського ринку;
- Amsted Rail Company – закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;
- Disney – з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;
- Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;
- AerCap – лізингодавець повітряних суден подав позов на 3,5 мільярда за понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії;
Ба більше, відомий аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі. У ці країни заборонили продавати та постачати предмети розкоші.
Також міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів.
Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати Росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль
– підсумував Кулеба.
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