Кулеба розповів, які компанії вирішили припинити співпрацю з Росією за минулу добу

Дмитро Кулеба розповів, що п'ятий санкційний пакет продовжить закатувати російську економіку в асфальт. Буквально тільки за минулу добу від бізнесу в Росії чи від співпраці з Москвою відмовились орієнтовно 9 компаній.

Відповідну інформацію у фейсбуці написав Дмитро Кулеба. Це трапилось в ніч проти 3 квітня.

Зауважте Кожен рубль, що перераховується "Сбербанком", змочений українською кров'ю, – Кулеба

З Росією перестали співпрацювати 9 компаній

Дмитро Кулеба заявив, що наразі МЗС України працює разом з партнерами над закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій.

Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить з Росії. А хто не виходить – тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне – результат,

– сказав Кулеба.

Міністр навів приклад, що за попередню добу, 1 квітня, з Росією перестали працювати:

Wizz Air – скасував всі рейси до Росії та з неї мінімум до 30 жовтня;

Ponsse PLC – фінський виробник лісозаготовчої техніки пішов з Росії та Білорусі;

Danfoss – данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки виходить з російського ринку;

Amsted Rail Company – закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;

Disney – з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;

Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;

AerCap – лізингодавець повітряних суден подав позов на 3,5 мільярда за понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії;

Ба більше, відомий аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі. У ці країни заборонили продавати та постачати предмети розкоші.

Також міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів.

Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати Росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль

– підсумував Кулеба.

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