Кулеба розповів, які упередження щодо України доводиться долати на шляху до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, які головні упередження намагається подолати Україна і як це впливає на приєднання до ЄС.

Дмитро Кулеба заявив, що сама євроінтеграція України – це вже боротьба з упередженнями.

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За його словами, коли у 2016 році відбувався голландський референдум щодо України та угоди про асоціацію, в країні були сильні антиукраїнські настрої.

Людину, яка стояла за цією кампанією (Тьєррі Боде – 24 канал), підтримала Росія. Ми все ще стурбовані тим референдумом, який ви згодом вважатимете помилкою,

– зазначив Кулеба.

Що відомо про Тьєррі Боде? Нідерландський політик, який під час референдуму щодо підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом у 2016 році виступив проти такого рішення.



Боде і його прибічники вимагають виключити перспективу членства України у ЄС і НАТО. На їхню думку, це призведе до серйозних дестабілізуючих наслідків для Центральної Європи. Виступає за зближення Нідерландів з Росією

Дмитро Кулеба пояснив, що Україна не каже "приєднуйте нас до ЄС завтра". Проте, роблячи державу кандидатом, це допоможе подолати існуючі проблеми, такі як корупція. А також стимулюватиме розвивати країну таким чином, щоб зробити усіх сильнішими.

Головне упередження щодо України

На думку міністра закордонних справ, головне упередження полягає в тому, що Україна не належить до Європи.

"Це зрозуміло, адже останні триста років Україна була частиною Російської імперії. Ви бачили Україну в російській перспективі. Проте ми зараз просимо: розглядайте нас як суверенну країну, судіть Україну за її власні заслуги", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Європа змінилася. Наприклад, ще 3 місяці тому неможливо було уявити членство Швеції та Фінляндії в НАТО. Саме тому дотримуватися старих концепцій не в інтересах Європи.

Нагадаємо, що на тлі вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія, які до цього міцно дотримувались нейтрального статусу, переглянули свої безпекові пріоритети.

Країни офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Історичний момент для обидвох країн відбувся 18 травня 2022 року.

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