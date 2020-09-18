Голова МЗС Росії Лавров заявив, що за влади Зеленського мінські угоди навряд чи виконають. А страждає чомусь, мовляв, Росія (від санкцій), хоча про неї якраз у мінських угодах узагалі не згадують. МЗС України не забарилося з реакцією та пригадало Росії увесь довжелезний перелік "згадок", які в Україні залишила розв'язана Росією війна.

Між Україною та Росією розгорівся черговий дипломатичний скандал, пише 24 канал. У Кремлі заявили, що українська влада згадує про мінські угоди, тільки аби звинуватити Росію в їх невиконанні й сама ж їх не виконуючи. МЗС України відреагувало жорстко: ця російська "стара пісня" давно всім набридла.

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Лавров: За Зеленського мінські угоди навряд чи виконають

Очільник російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RTVI заявив, що прогресу у процесі виконання мінських домовленостей не варто й очікувати, поки Україною керує Володимир Зеленський.

Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні мінських угод,

– сказав Лавров.

А далі додав, що про це говорять і український президент Зеленський, і віцепрем'єр Резніков, і міністр закордонних справ Кулеба.

Лавров же думає, що українська влада говорить про мінські угоди лише для того, щоб звинувачувати Росію в їх невиконанні й вимагати продовження санкцій проти РФ з боку США та Євросоюзу.

Хоча, мовляв, про РФ у мінських домовленостях навіть не згадують (це у Кремля такі звичні натяки, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі).

Кулеба – Лаврову: Стара пісня, яка всім набридла

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова Лаврова, оприлюднивши розлогий пост у фейсбуці. У ньому український міністр нагадав Лаврову довжелезний перелік "згадок", які в Україні залишила розв'язана Росією війна.

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Кулеба зазначив, що слова Лаврова – це "заїжджена платівка" та "стара пісня, яка всім набридла" за сім років від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Насправді Україна "докладає як ніколи багато зусиль, щоб врегулювати конфлікт та принести мир".

А які ж зусилля "до миру" доклала Росія

Підписала усі мінські домовленості з 2014 року, які підтверджують статус РФ як сторони конфлікту.

Нафарширувала ОРДЛО російською зброєю , навіть найновішою та експериментальною.

, навіть найновішою та експериментальною. Обстрілювала артилерією українську землю з території Російської Федерації.

Залучала регулярні підрозділи російської армії до військових дій в Україні.

до військових дій в Україні. Збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук".

з російської установки "Бук". Запровадила російський рубль на окупованих територіях України.

Нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації.

які мешкають в окупації. Запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям.

дітям. Створила російське податкове поле на окупованому Донбасі.

Захопила у 2017 році промислові підприємства на Донбасі та розграбувала їх.

у 2017 році промислові підприємства на Донбасі та Вивела свій персонал зі СЦКК, поставивши під загрозу режим припинення вогню.

Блокує виконання вже досягнутих в ТКГ домовленостей щодо розмінування та розведення військ.

Не йде назустріч у домовленостях щодо звільнення утримуваних осіб.

у домовленостях щодо звільнення утримуваних осіб. Створює системні перешкоди для спостерігачів ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій.

для спостерігачів ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій. Використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.￼

Ось така вона – справжня російська пісня про окуповані нею райони України,

– підсумував Дмитро Кулеба.



Свою відповідь на заяву Лаврова Кулеба проілюстрував дотепним мемом / Фото з фейсбука Кулеби

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