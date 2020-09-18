Кулеба розтрощив заяву Лаврова про мінські угоди, які "не виконають за Зеленського"
Голова МЗС Росії Лавров заявив, що за влади Зеленського мінські угоди навряд чи виконають. А страждає чомусь, мовляв, Росія (від санкцій), хоча про неї якраз у мінських угодах узагалі не згадують. МЗС України не забарилося з реакцією та пригадало Росії увесь довжелезний перелік "згадок", які в Україні залишила розв'язана Росією війна.
Між Україною та Росією розгорівся черговий дипломатичний скандал, пише 24 канал. У Кремлі заявили, що українська влада згадує про мінські угоди, тільки аби звинуватити Росію в їх невиконанні й сама ж їх не виконуючи. МЗС України відреагувало жорстко: ця російська "стара пісня" давно всім набридла.
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Лавров: За Зеленського мінські угоди навряд чи виконають
Очільник російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RTVI заявив, що прогресу у процесі виконання мінських домовленостей не варто й очікувати, поки Україною керує Володимир Зеленський.
Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні мінських угод,
– сказав Лавров.
А далі додав, що про це говорять і український президент Зеленський, і віцепрем'єр Резніков, і міністр закордонних справ Кулеба.
Лавров же думає, що українська влада говорить про мінські угоди лише для того, щоб звинувачувати Росію в їх невиконанні й вимагати продовження санкцій проти РФ з боку США та Євросоюзу.
- Хоча, мовляв, про РФ у мінських домовленостях навіть не згадують (це у Кремля такі звичні натяки, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі).
Кулеба – Лаврову: Стара пісня, яка всім набридла
Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова Лаврова, оприлюднивши розлогий пост у фейсбуці. У ньому український міністр нагадав Лаврову довжелезний перелік "згадок", які в Україні залишила розв'язана Росією війна.
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Кулеба зазначив, що слова Лаврова – це "заїжджена платівка" та "стара пісня, яка всім набридла" за сім років від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Насправді Україна "докладає як ніколи багато зусиль, щоб врегулювати конфлікт та принести мир".
А які ж зусилля "до миру" доклала Росія
- Підписала усі мінські домовленості з 2014 року, які підтверджують статус РФ як сторони конфлікту.
- Нафарширувала ОРДЛО російською зброєю, навіть найновішою та експериментальною.
- Обстрілювала артилерією українську землю з території Російської Федерації.
- Залучала регулярні підрозділи російської армії до військових дій в Україні.
- Збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук".
- Запровадила російський рубль на окупованих територіях України.
- Нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації.
- Запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям.
- Створила російське податкове поле на окупованому Донбасі.
- Захопила у 2017 році промислові підприємства на Донбасі та розграбувала їх.
- Вивела свій персонал зі СЦКК, поставивши під загрозу режим припинення вогню.
- Блокує виконання вже досягнутих в ТКГ домовленостей щодо розмінування та розведення військ.
- Не йде назустріч у домовленостях щодо звільнення утримуваних осіб.
- Створює системні перешкоди для спостерігачів ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій.
- Використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.￼
Ось така вона – справжня російська пісня про окуповані нею райони України,
– підсумував Дмитро Кулеба.
Свою відповідь на заяву Лаврова Кулеба проілюстрував дотепним мемом / Фото з фейсбука Кулеби
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