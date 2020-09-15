У МЗС України запевняють, що немає жодних передумов для скасування безвізу з Європейським Союзом. Україна продовжує свій рух до ЄС та обговорює з партнерами усі необхідні питання.

Про це очільник відомства Дмитро Кулеба розповів в ефірі програми "Свобода слова", передає 24 канал.

Раніше Україна може втратити безвізовий режим з ЄС: чим загрожують атаки на корупційні органи

По-перше, я не бачу ніяких ознак того, що Україна може повернутися в "триєдине братство" чи "сестринство". Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух в ЄС, в НАТО. Це абсолютно категорично… По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС,

– заявив міністр.

Кулеба наголосив, що європейські партнери не повідомляли йому, що бачать можливість "руйнування антикорупційних структур в Україні".

"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій щодо того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру… Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо щодо усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й по реформах у цілому, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, яке нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог", – пояснив він.

Що передувало такій заяві Кулеби: