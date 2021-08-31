Кулеба в США відмовився спілкуватися з російськими пропагандистами

Міністр закордонних справ України перебуває у складі української делегації у США. Із запитанням до нього підійшов російський журналіст, однак відповідати Дмитро Кулеба відмовився.

Я не спілкуюся з російськими журналістами, – Кулеба

До Кулеби підійшов російський пропагандист з видання "РИА Новости". Він цікавився, чи буде Росія на порядку денному зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000 якогось-там року,

– відповів міністр.

Журналіст продовжив наполягати на розмові і казав: "Лише одне питання". Однак Кулеба просто помахав головою та ще раз повторив свої слова. Після того росіянин засміявся і сказав "добре".

Кулеба відмовився спілкуватися з російським пропагандистом: відео

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