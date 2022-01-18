Кулеба відкинув пропаганду Кремля про "наступ України на Донбасі"
18 січня 2022 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:МЗС
Україна не планує наступальну операцію на Донбасі. Відтак Росія не має правдоподібних приводів стягувати війська до кордонів.
Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад 100 тисяч військових до України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для Le Figaro.
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Україна не планувала і не планує жодну наступальну військову операцію на Донбасі,
– наголосив дипломат.
Він додав, що навпаки Україна разом з Францією та Німеччиною, як посередниками, протягом 2021 року шукала політичні і дипломатичні рішення на основі мінських угод.Зверніть увагу! Кремлівська пропаганда часто видає заяви про нібито "наступ України на Донбасі". Наприклад, востаннє таку інформацію озвучувала речниця російського МЗС Марія Захарова. При цьому посилалась вона на фейкові повідомлення видань бойовиків.
Загроза нападу Росії: що відомо
- Восени американська преса заявила про стягування військ Росії до кордону з Україною. Вашингтон висловив занепокоєння.
- Згодом українська розвідка підтвердила цю інформацію. Зазначили, що держава-агресорка може планувати напад у січні-лютому. Війська стягують, бо "хочуть взяти Україну в кільце".
- Наприкінці 2021 року Олексій Данілов заявив, що наразі Рада національної безпеки і оборони України не бачить великої небезпеки зі сторони країни-агресора.
- У цей час Росія висунула НАТО зухвалі "гарантії безпеки". У них мовилось про нерозширення Альянсу у Східній Європі та вимоги щодо неприйняття України. Президент США Джо Байден заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.
- Вже у січні 2022 року з'явились нові дані про загрозу. Розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.
- Наприклад, можуть напасти під приводом "спроби держперевороту".
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