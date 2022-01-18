Кулеба відкинув пропаганду Кремля про "наступ України на Донбасі"

Україна не планує наступальну операцію на Донбасі. Відтак Росія не має правдоподібних приводів стягувати війська до кордонів.

Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад 100 тисяч військових до України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для Le Figaro.

Читайте також Бойовики на Донбасі почали збори з командирами рот, – розвідка