Кулеба відповів Шольцу, що росіяни несуть відповідальність, "навіть якщо їх отруїла пропаганда"

Канцлер Німеччини вважає, що відповідальність за війну в Україні несе виключно Володимир Путін. Росіян, мовляв, винити не варто. Зовсім не згодний з цим глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Свою позицію міністр закордонних справ оприлюднив у твітері. Він зазначив, що дехто хоче жити в простому світі, де відповідальність за війну лежить лише на Володимиру Путіну.

Тим часом Виправдовує свою нерішучість, – ОП про спроби Шольца розділити "простих росіян і Путіна"

Хтось фактично скидає бомби на українські міста, – Кулеба

Реальність така, що хтось фактично скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує Z, підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х роках, вони несуть відповідальність, навіть якщо їх отруїла пропаганда,

– зазначив Кулеба.

Аналогічна думка і в Офісу Президента. Михайло Подоляк нагадав канцлеру Шольцу, що 71% росіян підтримують дії Володимира Путіна.

Сам Шольц раніше закликав не булити росіян. Мовляв, не вони розв'язували війну, а виключно Путін.

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