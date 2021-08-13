Це глобальна загроза, – Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму

Дмитро Кулеба відреагував на плани Росії розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму. Україна вже інформує міжнародних партнерів про це.

Це не локальне питання, – Кулеба

Україна готується до контрзаходів. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу 13 серпня.

До теми Україна занепокоєна, – Резніков про плани Росії розмістити ядерну зброю в Криму

Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії,

– запевнив очільник МЗС.

Розміщення ядерної зброї в Криму: що відомо

На початку року українська розвідка заявляла, що Росія вивчила можливості розміщення ядерної зброї в Криму. Однак вирішила, що переміщати зброю на півострів – недоцільно.

У липні заступниця міністра закордонних справ Емміне Джепарова розповіла, що Москва розмістила в Криму потенційні носії ядерної зброї. Вона розпочала реконструкцію сховищ ядерних боєголовок радянських часів.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков казав, що Україна занепокоєна через такі дії Кремля.