Кулеба і Єрмак прибули у Вашингтон, щоб підготувати візит Зеленського

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова ОП Андрій Єрмак прибули у США для підготовки майбутнього візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. У рамках підготовки українські посадовці зустрінуться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими американськими чиновниками.

Президент України Володимир Зеленський стане другим після Ангели Меркель європейським лідером, який відвідає Білий дім на запрошення президента США Джо Байдена.

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Для чого Кулеба і Єрмак прибули до США

Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак матимуть зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, деякими американськими сенаторами та аналітиками.

У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору,

– запевняє Кулеба.

Окрім того, очільник МЗС переконаний, що Володимир Зеленський приїде у Вашингтон із сильною позицією, адже за тиждень до цього відбудеться саміт Кримської платформи. За словами Кулеби, цей саміт є наймасштабнішою міжнародною подією в історії незалежної України.

Скільки триватиме візит Єрмака і Кулеби до Вашингтона, посадовці не уточнили. Але візит президента України до США заплановано на 30 серпня 2021 року.

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