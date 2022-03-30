Кулеба закликав не припиняти постачання зброї: війна триває, попри переговори

Росія продовжує бойові дії попри те, що тривають переговори. А тому критично важливо, аби союзники України не припиняли постачання зброї.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр також вважає, що проти Росії повинні запровадити ще жорсткіші санкції.

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Поки тривають переговори, Росія не припиняє бойових дій. Важливо, щоб партнери продовжували надавати Україні більше озброєнь і застосовувати більше санкцій проти Росії,

– наголосив Кулеба.

Наголосивши, що чим сильніша буде Україна, тим кращої згоди можна буде досягти заради безпеки України та Європи.

До слова, раніше Володимир Зеленський наголосив, щоб зупинити війну Україні треба більше зброї. Адже свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія.

Президент України чітко назвав, чого потребує Україна. Зокрема:

протикорабельна зброя,

ракети "Гарпун",

протиповітряні системи,

засоби ураження бронетехніки,

артилерійські системи тощо.

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