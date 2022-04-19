Кулеба закликав Росію послухати ООН щодо гуманітарної паузи на Страсний тиждень

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію сприяти великодньому режиму тиші. Це дозволить врятуватися мирним мешканцям.

Про це 19 квітня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Росія має дослухатись до генерального секретаря ООН.

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"Вона повинна припинити війну проти України або принаймні дозволити гуманітарну паузу. Нагадаю, у цій війні лише один агресор і загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою шукати миру", – написав Кулеба.

Мільйонам потрібна допомога

Гутерріш наголосив, що необхідно рятувати людей з таких міст як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Він заявив, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 12 мільйонів мирних мешканців.

Закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня,

– наголосив Гутерріш.

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