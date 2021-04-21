Кулеба застеріг світ від наративу про Росію як "фортецю", оточену Україною та НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що Кремль може вдатися до застарілого наративу про Росію як "фортецю в облозі, оточену Україною та НАТО". Таким чином, за його словами, Москва спробує виправдати подальшу агресію проти нашої держави.

Міністр закордонних справ зазначив, що міжнародній спільноті варто зберігати пильність, щоб не піддатися на цей трюк. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Я хочу попередити світ, що ми можемо знову почути певні хибні наративи. Він (Путін – 24 канал) може намагатися представити Росію як фортецю в облозі, яка оточена НАТО й ворогами. Ми – країна, яка має один з найбільш протяжних кордонів з Росією. Ми не маємо військ НАТО в Україні, натомість ми маємо понад 100 тисяч російських військ на наших кордонах. Це дає чітку відповідь на те, хто й кому погрожує,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Росію потрібно демотивувати від подальших агресивних кроків щодо нашої держави. За його словами, в Євросоюзі необхідно почати дискусію щодо запровадження нових санкцій проти Москви.

Керівник Кремля Путін 21 квітня звернеться з промовою до Федеральних зборів Росії.

Росія продовжує нарощувати війська поблизу державного кордону України. Такі дії країни-агресора викликають глибоке занепокоєння в ЄС, США та інших демократичних країн світу.

Водночас російська пропаганда продовжує широку дезінформаційну кампанію брехні та провокацій.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу