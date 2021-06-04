Помилкове політичне рішення, – Кулеба засудив проведення саміту НАТО без України

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у Брюсселі вже 14 червня. Щоправда, без участі України. Очільник МЗС України різко розкритикував це рішення.

Міністр закордонних справ заявив, що вважає неправильним політичним рішенням не запросити Україну на саміт НАТО на тлі російської агресії.

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Кулеба зауважив, що Північноатлантичний альянс неодноразово стверджував, що "чекає на Україну", але фактично не запросив її на саміт. Він наголосив, що це викликає обурення, адже ще місяць тому Росія брязкала зброєю на кордоні з Україною.

Ба більше, за словами Кулеби, реально десятки тисяч військ і техніки розташовані вздовж нашого кордону і на Чорному морі.

Проігнорувати цей факт і не дати можливість Україні поговорити із союзником – я вважаю помилковим політичним рішенням. Але в політиці трапляються помилки. Ми будемо працювати з партнерами, щоб їх не повторювати,

– наголосив очільник МЗС.

Кулеба також додав, що від 2008 року з боку НАТО не було нічого зроблено для надання Україні обіцяного ПДЧ.

ПДЧ – це План дій щодо членства в НАТО. Це є програмою дій для країн кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн.

Кулеба підкреслив, що Україна багато зробила для отримання ПДЧ. Водночас він нагадав, що Україна теж отримала допомогу від НАТО в інших сфера.

Саміт НАТО 14 червня: головне

Під час наступного саміту, який відбудеться у Брюсселі, члени Альянсу планують ухвалити рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, зокрема: