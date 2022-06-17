Кулеба заявив, що перемога України не призведе до ядерної війни

Захід занепокоєнний погрозами Росії щодо ядерної війни. Втім, як вважає Дмитро Кулеба, їм слід заспокоїтися.

Перемога України не призведе до ядерної війни, – Кулеба

За словами голови Міністерства закордонних справ України, якщо наша держава переможе у війні проти Росії, то це не призведе до ядерної війни. Про це він заявив в інтерв'ю одному із американських журнальних видань.

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Кулеба підкреслив, що деякі західні держави остерігаються занадто сильно допомагати Україні. Їхні рішення пов'язані із боязню, оскільки хтозна до яких дій президент Росії Володимир Путін вдасться у разі його повної поразки.

Кулеба зазначив, що, на думку лідерів західних країн, російський президент може почати нові кампанії міжнародної агресії. Вони переймаються, що Путін стане небезпечнішим і з ним буде важче мати справу, деякі навіть побоюються, що той може використати ядерний арсенал своєї країни.

Але Путін не налаштований на самогубство; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях, – заявив Кулеба.

Він додав, що Путін – майстер газлайтингу. Очільник українського МЗС переконаний, що самі росіяни розповсюджують занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні.

У Росії знову заговорили про застосування ядерної зброї в Україні

Росія неодноразово погрожувала "ядерною кнопкою". Днями до цих "погрожувальників" приєднався і заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Він каже, що Заходу "має вистачити розуму не застосовувати ядерну зброю в Україні".

За заявами дипломата, "Росія відкидає ідеологію обмеженої ядерної війни". Звинувачення західних країн у протилежному є безпідставні. Мовляв, саме США є ідеологом використання ядерної зброї.

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