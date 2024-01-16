Дмитро Кулеба розповів, які переговори були найважчими у його житті. Мовиться про зустрічі з Сергієм Лавровим навесні 2022 року.

Глава МЗС України зізнався, що йому дуже хотілося встати й "заїхати" Лаврову по обличчю. Однак, на жаль, Кулеба не міг собі цього дозволити.

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Найважчі переговори – це коли співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити. І таких у мене було два – три рази. Один із них – із Лавровим, в Анталії навесні 2022 року,

– пригадав міністр.

Як відреагували у Росії

У Росії на арену цирку випустили Марію Захарову – речницю МЗС країни-терористки. Усе для того, аби вона публічно побідкалася через заяву Кулеби. Захарова, яку не раз підловлювали на абсолютно неадекватній поведінці, "відзначилася" черговою порцією маразматичної брехні. Вона заявила, що начебто "неадекватність" представників української влади – це "широко відомий факт".

Далі Захарова почала розповідати якусь маячню про "неосвідчених агресивних людей", які начебто лише вдають з себе міністрів. Вони, за словами Захарової, "розвалюють Україну за американські гроші". Окрім того, Захарова "видала", що "може, йому в бої без правил треба було, а не в МЗС".