Не змогли досягти рішення про припинення вогню, – підсумки зустрічі Кулеби та Лаврова

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба 10 березня зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перемовини були в турецькій Анталії.

Темою для переговорів стала війна в Україні. Запрошення на таку зустріч Кулебі надіслав турецький колега Мевлют Чавушоглу, повідомляє 24 канал.

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Про що домовилися

Після завершення перемовин глава МЗС Дмитро Кулеба вийшов на брифінг, під час якого розповів про результати переговорів.

Зокрема головною темою переговорів стало створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Особливо з Маріуполя, яке перебуває в облозі.

Крім того, дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних питань. Однак про припинення вогню сторони не домовилися. Однак Кулеба наголосив, що бажання досягнути цієї домовленості ніяк не пов'язане з капітуляцією чи виконанням вимог Путіна.

Я почув сьогодні, що припинення вогню пов'язано з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії,

– підкреслив Кулеба.

Наступна зустріч

Дмитро Кулеба заявив, що готовий продовжувати зустрічі в такому ж форматі за посередництва Туреччини. Однак в глави МЗС України є одна вимога до кремлівського дипломата.

Сподіваюся, що формат, започаткований сьогодні, матиме продовження. Я готовий до нього, якщо російська сторона буде готова до серйозної предметної розмови, а не повторення широкорозповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що як тільки російська сторона буде готовою до серйозної розмови, то він на неї погодиться. Кулеба підкреслив, що наша країна зробить усе для миру. Крім того, він додав, що наша країна сильна і змогла зробити так, щоб усі плани Кремля провалилися.

Говорили про ядерну безпеку

Дмитро Кулеба заявив, що більшість часу присвятили обговоренню саме гуманітарних питань. Однаг глава МЗС наголосив, що дії Росії на території України є воєнним злочином і за нього обов'язково буде покарання.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

Я відповів йому, що до приходу російських військ на територію України все було в порядку з нашими ядерними об'єктами, нашими атомними електростанціями. Вони функціонували надійно,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС Укроаїни підкреслив, що найкраще, що може зробити Росія, це покинути території Чорнобильської АЕС і Запорізької АЕС. Також Кулеба наголостив на неприпустимості визнання тимчасового контролю Росією наших ядерних об'єктів.

Також росіяни повинні відмовитися від ідеї захоплення окремих ділянок ГТС, оскільки це може поставити під сумнів діяльність Оператора загалом.

Україна може надати гарантії

Кулеба наголосив, що він у будь-який час може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю чи іншим урядовцям, щоб вони запевнили в тому, що для організації шуманітарного кордидору з української сторони буде зроблено все можливе. Але тут виникає питання – чи може так само зробити Лавров.

Глава МЗС України додав, що так може зробити і Лавров. Тут український дипломат потролив Лаврова через санкції та вихід компанії Apple з російського ринку.

Усі ми маємо смартфони. Мабудь, міністр Лаврова має свій останній IPhone, але це вже інша історія,

– пожартував Кулеба.

Крім того, глава МЗС додав, що він приїхав говорити, а Лавров слухати – ось у чому різниця між дипломатами. Однак Україна захищатиме свою державу попри те, що росіяни намагаються вбити надію, яка є в людей.

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Вимоги до росіян

Дмитро Кулеба заявляв, що хоче провести переговори так, щоб вони були максимально ефективними. У нас сильна позиція, але й завищених очікувань у міністра не було.

Зокрема, серед вимог України:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

розв'язання усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Кулеба називав метою переговорів знайти відповідь на те, як закінчити війну, розпочату Росією.



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