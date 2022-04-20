Кулеба зустрівся з президентом Болгарії: обговорили продовольчу безпеку

20 квітня 2022 , 15:28
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба перебуває у Болгарії з робочим візитом. 20 квітня міністр закордонних справ зустрівся з президентом країни.

Зустріч очільника МЗС та Румена Радева відбулася у Софії. Також Кулеба провів розмову з головою Національних зборів Нікола Мінчевом.

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Ми обговорили шляхи відновлення миру та розвитку в Чорноморському регіоні. Ми також погодилися з необхідністю посилення ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції для підтримки глобальної продовольчої безпеки,
– розповів Кулеба.

Кулеба подякував Болгарії за солідарність з Україною, підтримку санкційної політики проти Росії та підтримку членства в Євросоюзі.


Кулеба поговорив з президентом Болгарії / Фото з твітеру очільника МЗС


Кулеба подякував спікеру парламенту Болгарії / Фото з твітера голови МЗС

До теми дивіться відео про зустріч Кулеби та Байдена:

 

Автор: Софія Мінджоса