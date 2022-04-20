Кулеба зустрівся з президентом Болгарії: обговорили продовольчу безпеку

Дмитро Кулеба перебуває у Болгарії з робочим візитом. 20 квітня міністр закордонних справ зустрівся з президентом країни.

Зустріч очільника МЗС та Румена Радева відбулася у Софії. Також Кулеба провів розмову з головою Національних зборів Нікола Мінчевом.

До теми Говорили про відновлення миру й посилення співпраці: Кулеба зустрівся з болгарською колегою

Ми обговорили шляхи відновлення миру та розвитку в Чорноморському регіоні. Ми також погодилися з необхідністю посилення ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції для підтримки глобальної продовольчої безпеки,

– розповів Кулеба.

Кулеба подякував Болгарії за солідарність з Україною, підтримку санкційної політики проти Росії та підтримку членства в Євросоюзі.



Кулеба поговорив з президентом Болгарії / Фото з твітеру очільника МЗС



Кулеба подякував спікеру парламенту Болгарії / Фото з твітера голови МЗС

До теми дивіться відео про зустріч Кулеби та Байдена: