Кулеба зустрівся з президентом Болгарії: обговорили продовольчу безпеку
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба перебуває у Болгарії з робочим візитом. 20 квітня міністр закордонних справ зустрівся з президентом країни.
Зустріч очільника МЗС та Румена Радева відбулася у Софії. Також Кулеба провів розмову з головою Національних зборів Нікола Мінчевом.
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Ми обговорили шляхи відновлення миру та розвитку в Чорноморському регіоні. Ми також погодилися з необхідністю посилення ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції для підтримки глобальної продовольчої безпеки,
– розповів Кулеба.
Кулеба подякував Болгарії за солідарність з Україною, підтримку санкційної політики проти Росії та підтримку членства в Євросоюзі.
Кулеба поговорив з президентом Болгарії / Фото з твітеру очільника МЗС
Кулеба подякував спікеру парламенту Болгарії / Фото з твітера голови МЗС
До теми дивіться відео про зустріч Кулеби та Байдена: