Кулемети та пальне: Бельгія надасть Україні військову допомогу

Бельгія поставить Україні 2000 кулеметів та 3800 тонн палива для підтримки армії. До цих пір країна погоджувалася відправити військову техніку українцям, але без бойової зброї.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро. Так уряд Бельгії відгукнувся на прохання України про допомогу.

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Бельгія надасть пальне та кулемети

Паливо буде видаватися з національних резервів Бельгії. Також Брюссель Бельгія обмірковує, чи зможе надіслати додаткову допомогу зі своїх активних запасів.

Зазначимо, що кілька країн ЄС, у тому числі Нідерланди, раніше також вирішили відправити зброю Україні.

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