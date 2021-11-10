Куликовський "Палич" на суді заявив, що живе в Києві ще з 2019 року
Джерело:телеграм-канал "Ґрати"
Бойовику та керівнику донецької катівні "Ізоляція"Денису Куликовському 10 листопада обрали запобіжний захід. Під час засідання суду "Палич" заявив, що з 2019 року живе в Києві.
Про те, як і де спіймали бойовика, слідство не розголошує. Однак Денис "Палич" Куликовський переконує, що в Києві живе останні два роки.
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Бойовик визнав свою провину
На судовому засіданні, на якому обирали запобіжний захід, бойовик визнав свою провину в усіх злочинах, у яких його підозрює слідство.
"Палича" розшукували з 2020 року, а МВС останні 1,5 року збирало докази злочинної діяльності бойовика. Однак Куликовський переконував, що з 2019 року нібито не живе в Донецьку.
Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Сам "Палич" просив помістити його в ізолятор "для його власної безпеки".Зверніть увагу! Під час брифінгу після засідання РНБО 10 листопада журналісти намагалися уточнити в очільника СБУ Івана Баканова деталі затримання "Палича". Однак опираючись на таємницю слідства, керівник Служби безпеки відмовився озвучувати цю інформацію.
Затримання Куликовського "Палича": головне
- 9 листопада 2019 року в Києві українські спецслужби затримали керівника донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куликовського, більше відомого під прізвиськом "Палич".
- Катівня, якою керував бойовик – місце катувань та вбивств українських полонених.
- Під час судового засідання "Палич" заявив, що шкодує про скоєне.