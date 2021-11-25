"Культовий образ лідера": в КНДР заборонили носити шкіряні плащі

У Північній Кореї влада конфіскує чорні шкіряні плащі у своїх громадян, щоб ніхто не міг повторити "культовий образ лідера". Носити відповідний одяг в КНДР зможе лише Кім Чен Ин та високопосадовці.

На території Північної Кореї шкіряні тренчі стали популярними ще у 2019 році, коли глава КНДР з'явився в такому на телебаченні. Тоді плащі з натуральної шкіри миттєво розкупили заможні громадяни.

Зверніть увагу У КНДР чоловіка засудили до смерті через серіал "Гра у кальмара"

Плащ став "символом впливу"

Згодом в КНДР з'явилися тренчі зі штучної шкіри, які стали доступні кожному. Наразі поліція патрулює вулиці та конфісковує відповідний одяг у тих, хто хоче наслідувати Кім Чен Ина.

Водночас виявилося, що річ не лише у главі держави. Також під час останнього військового параду у шкіряних куртках були присутні високопосадовці. Співрозмовник видання пояснив, що відповідний тренч став "символом впливу".

Поліція Північної Кореї конфіскує підробки навіть у продавців. Водночас мешканці країни незадоволені відповідним рішенням.

До теми "Смачне і цілюще" м'ясо чорних лебедів: КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі

Шокуючі закони КНДР: останні новини