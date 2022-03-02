Кума Путіна називає "жахливим фейком" інформацію, яку розповідають у РФ про війну проти України

Кума Володимира Путіна та мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова називає "жахливим фейком" ту інформацію, яку про війну проти України розповідають у Росії.

Жінка також визнала, що Кремль приховує жахливі втрати армії окупанта.

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"Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за кілька діб інтенсивних зіткнень не може не бути жертв!", – додала вона.

Росія за тиждень війни з Україною, яку сама й розв'язала, втратила понад 5800 своїх військових. Однак, генерал Збройних сил України Сергій Кривонос каже, що це не зупиняє Володимира Путіна.

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