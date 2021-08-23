Кума Путіна заганяють в кут: США блокує мільйони Медведчука

Кільце навколо Віктора Медведчука все більше стискається. Поки він сидить під домашнім арештом, в Україні та за кордоном правоохоронці взялися за перевірку його фінансів.

Торкнулось це і фінансів його найближчого оточення. Про те, як до переслідування кума Володимира Путіна днями приєдналися ще й США – читайте далі.

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Гроші Киви

Так, ви напевно вже чули, що Вищий антикорупційний суд України днями конфіскував у соратника Медведчука – Іллі Киви – 1 мільйон 200 тисяч гривень.



У Киви конфіскували понад мільйон гривень / Фото "РБК-України"

Ці гроші Кива раніше задекларував як дохід від так званої "оренди" жомової ями на Полтавщині. По факту, просто отримавши від фіктивної фірми чималі кошти за оренду пустиря з бур'янами на задвірках закинутого цукрового заводу.

Зрозуміло, що вся ця історія з жомовою ямою, була з боку Киви відвертим знущанням і плювком в очі антикорупційним органам та суспільству.

Кива нахабно і прямолінійно просто спробував легалізувати мільйон гривень, отриманий ним на утримання, можливо, саме від кума Путіна.

Ви ж пам'ятаєте, що деякі наші політики які тільки способи не придумували, аби легалізувати мільйони, отримані від заняття політичною корупцією і політичною, даруйте, проституцією.

Як обдурювали політики

Наприклад, Олег Ляшко легалізовував свої сумнівні доходи, задекларувавши кілька виграшів в лотерею. Деякі його колеги відмивали брудні гроші, декларуючи подарунки від невідомих благодійників. Чи мільйонні авторські гонорари за книжки-бестселери, які так і не були ніколи написані.

Водночас Кива вирішив оформити за мільйон оренду ями з багном. Однак не спрацювало. Рішенням антикорупційного суду цей 1 мільйон 200 тисяч конфіскований до державного бюджету.

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Санкції США проти Лукашенка

Мені хотілося спочатку сказати, що Кива напевно не дуже то й засмутився, оскільки від кума Путіна замість цього конфіскованого мільйона отримає натомість ще кілька на свою безглузду політичну діяльність.



Проти режиму Лукашенка ввели санкції / Фото Getty Images

Аж тут днями стало відомо, що відтепер Медведчуку буде набагато важче фінансувати діяльність своєї проросійської партії в Україні. Нещодавно вступив в дію черговий пакет санкцій, накладений владою США проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його найближчого оточення.

Зокрема, під санкції потрапив і такий собі білоруський бізнесмен Микола Воробей – дуже близький до Лукашенка. Його ще називають "тіньовим гаманцем родини білоруського диктатора".

До чого тут Медведчук

Ви спитаєте, до чого тут Медведчук, якщо мовиться про американські санкції проти білоруської влади?

Річ у тім, що цей Микола Воробей за сумісництвом, є також власником білоруського банку "Абсолют", у якому зберігають свої мільйони Медведчук, його родина та його найближчі соратники.

Цей таємничий білоруський бізнесмен Воробей є не просто сімейним банкіром Медведчука. За часів президента Порошенка Микола Воробей також став впливовим гравцем на енергетичному ринку України.

Зокрема, він став співвласником того самого дизель-проводу, який за минулої влади було передано із державної власності під контроль фірм з орбіти Медведчука.

Так от, власником однієї із цих фірм виявився саме цей білорус Воробей. Крім того, саме його компанія постачала більшу частину дизельного пального з Білорусі до України.

Вугілля Вороб'я

Однак апетит почав приходити під час їжі. Білоруський олігарх Воробей згодом переключився на інші ласі шматки української енергетики.

Очевидно, що не без допомоги Медведчука і його зв'язків в Адміністрації тодішнього українського президента, Воробей на початку 2019 року отримав дозвіл на постачання в Україну 300 тисяч тонн російського вугілля.

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При цьому, як це часто бувало, під виглядом російського вугілля тоді завозилося дешевше вугілля з окупованих територій Донбасу.

Ви ж пам'ятаєте, що за попередньої української влади торгівля вугіллям з бойовиками була винятковою монополією кума Путіна – Медведчука?

Зрештою, білоруський олігарх Микола Воробей завдяки своїм зв'язкам з Медведчуком став настільки впливовим в Україні, що у 2018 році його компанія вже навіть збиралася приватизувати українську державну компанію "Центренерго", яка забезпечує електрикою низку міст у Київській, Харківській та Донецькій областях.

Втім, аналітики тоді зазначали, що Воробей буде швидше фіктивним власником "Центренерго", а реальними бенефіціарами енергокомпанії стануть найближче оточення Медведчука та друзі Порошенка.

Через це конкурс із продажу "Центренерго" став настільки скандальним, що тодішня влада під шквалом критики змушена була його, зрештою, відкласти.

Мільйони на українській енергетиці

Однак на бізнесі Вороб'я це не сильно відбилося. Він продовжив заробляти мільйони на українській енергетиці, вкладаючи частину цих коштів у свій білоруський банк "Абсолют", а також фінансуючи режим Лукашенка.

Саме через цей банк "Абсолют" права рука Медведчука – Тарас Козак – розраховувався за купівлю телеканалів 112 та NewsOne, які потім склали основу проросійської пропагандистської машини в Україні.

Втім, останнім часом і в Козака, і в Медведчука з білоруським бізнесменом почалися серйозні проблеми. Як відомо, у лютому українська РНБО завдяки санкціям розгромила пропагандистський телехолдинг Медведчука і повернула державі дизельну трубу, на якій кум Путіна заробляв разом з Вороб'єм.



У Козака почались проблеми з олігархом / Колаж 24 каналу

Крім того, у 2020 році, після фальсифікації президентських виборів у Білорусі і жорстокого придушення громадянських протестів, Сполучені Штати наклали санкції на Лукашенка і його найближче оточення. Зокрема й на Миколу Вороб'я.

Заблоковані гроші Медведчука

Днями США ввели в дію додатковий пакет санкцій і "Абсолют-банк" Вороб'я відключили від карткової системи VISA та заморозили йому міжнародні перекази.

Відтак, у цьому банку заблокованими опинилися 4 мільйони євро, які там тримала дружина Медведчука Оксана Марченко, особисті заощадження кума Путіна на суму у 850 тисяч євро, а також гроші його молодшого партнера Тараса Козака – це ще 6,5 мільйонів євро.



Гроші Медведчука заблокували / Фото Getty Images

Зауважте, Медведчук і його оточення всіляко проклинають Європу і вихваляють "рускій мір", але заощадження при цьому тримають саме у європейській валюті, а не в російських "дерев'яних" рублях.

Медведчук, ймовірно, у розпачі

Відтак, настрій у кума Путіна, що сидить під домашнім арештом, має бути кепським – його позбавили можливості промивати російською пропагандою мізки українцям, повернули назад приватизований ним трубопровід, розгромили його приватну армію, яку очолював той самий скандальний Ілля Кива.

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На додачу, через американські санкції Медведчук може втратити мільйони євро у банку свого білоруського партнера Вороб'я.

Втім, в цій історії не обійшлося і без зради, адже Микола Воробей, як виявляється, досі не внесений в санкційний список в Україні. І його білоруський завод, не напряму, а через мережу посередників постачає бітум для ремонту доріг в межах "Великого будівництва".

Наші колеги запитували в РНБО, чому цей гаманець Лукашенка і друг Медведчука досі не включений до санкційного списку в Україні. У Раді нацбезпеки та оборони обіцяли розібратися з цим питанням.

Чи розберуться – таки дізнаємося незабаром і розповімо.