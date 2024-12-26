Нардеп Куницький вже три місяці у "тижневому" відрядженні у США: як він виїхав знову

Журналісти "Схем" з'ясували, що нардер Куницький, який вже три місяці не повертається з США виїхав туди на підставі тижневого відрядження. Він вже не вперше затримується у відтрядженнях, а за попереднім випадком йому загрожує кримінальне покарання.

У це відрядження Куницький виїхав маючи кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Як Куницький вдруге порушив умови відрядження

У це відрядження Куницький виїхав вже після того, як ДБР у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року. Тоді Куницький отримав від голови Ради дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні.

У коментарі журналістам голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що кримінальне провадження не обмежує діяльність депутатів.

На пленарних засіданнях він востаннє був у вересні. В комітеті з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, кажуть, що востаннє депутат був присутній в жовтні, в режимі відеоконференції.

Куницький вже вдруге виїхав у відрядження за кордон і затримався там. У вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти нардеп вирушив до родини, яка перебуває у США.

Нардеп тоді повідомив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра". Ймовірно, мовиться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Олександра Куницького за незаконне фільмування блокпоста