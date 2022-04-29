"Купа металу й феєрверків": бійці ЗСУ знищили батарею "Ураганів" й іншу техніку ворога
29 квітня 2022 , 19:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук СтратКому ЗСУ
Збройні Сили України гідно дають відсіч російському ворогу, завдаючи значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці. Наші захисники щодня знищують десятки одиниць ворожої техніки.
Цього разу це зробили воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Чимало техніки окупанта їм вдалося ліквідувати після потужного вогневого ураження.
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Серед знищеної техніки:
- батарея Ураганів БМ-27
- 5 одиниць ТЗМ
- 2 одиниці військової автомобільної техніки
- чимало боєприпасів
Купа металу та феєрверків. Слава Україні!
– підписали допис.
Як бійці ЗСУ знищили ворожу техніку: дивіться відео
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