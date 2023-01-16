Киян закликали відмовитися від масових заходів та купань на Водохреще

Жителям Києва рекомендують не проводити масових зборів та заходів напередодні Водохреща. Адже в Україні досі діє воєнний стан.

Міська влада Києва напередодні Водохреща нагадала про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану. Людей закликають утриматися від проведення масових зібрань та заходів.

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Країна-агресорка може використати у своїх цілях зібрання людей

Влада Києві звернулась до релігійних організацій. У відомстві пояснили, чому масові заходи під час воєнного стану небезпечні. Зокрема ворожа країна може вчинити провокації щодо вірян та пересічних громадян.

Зважаючи на військову агресію Росії щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві,

– мовиться у повідомленні.

На традиційних локаціях чергуватимуть рятувальники

Щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, Київ організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Проте все ж містян таки наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.