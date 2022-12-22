На Одещині чоловік "купив" дітей у знайомого, щоб перетнути кордон

На Одещині чоловік намагався незаконно перетнути кордон. Для цього він "купив" дітей у свого знайомого.

Чоловіка затримали у пункті пропуску "Рені", що в Одеській області. Він намагався себе видати за багатодітного батька.

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Чоловік купив фальшиві документи

За даними начальника пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігоря Перегняка, чоловік мав свідоцтва про народження трьох дітей. Втім, як виявилося, що два документи були фальшивими.

Справжнім було свідоцтво старшої дочки. Дівчинка мала залишитися жити в Україні разом із дідусем.

35-річний чоловік підробив документи на хлопчиків-близнюків. У ДПСУ наголосили, що фальшиві свідоцтва про народження були зроблені якісно.

Чоловік згодом зізнався

Доводити, що чоловік використовує підробки, довелося за допомогою технічних засобів прикордонного контролю. Порушник все ж таки зізнався, що придбав свідоцтва у свого знайомого. За фейкові документи він заплатив 3 тисячі доларів.

Співробітники Прикордонної служби звернулися з цим інцидентом до поліції. Наразі вирішується питання про початок кримінального провадження.

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