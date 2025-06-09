Є справді перспективний варіант: як Україна може отримувати зброю від США

Ще в лютому цього року у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про відновлення механізму ленд-лізу для України, але цей варіант реалізувати не вдасться. Натомість наша країна має інший – але його можна втілити лише з допомогою партнерів.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що мовиться про європейських союзників. Саме вони б могли купати зброю в США не лише для себе.

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Як Україна може отримувати зброю від США

Політолог пояснив, що зараз варіант ленд-лізу для України не є актуальним. Для цього потрібно, щоб США виділили кошти та заклали їх у свій бюджет. А адміністрація Дональда Трампа не розглядає ідею зайвих витрат для себе, вона намагається економити на різних програмах, адже має обмежений бюджет.

Одним із реальних варіантів закупівлі зброї в Штатах є інвестиційний фонд, який підтримуватиметься Корпорацією фінансування розвитку. Однак поки що це досить далека перспектива, адже він має запрацювати до кінця 2025 року.

Найперспективніший варіант зараз – закупівля зброї через наших європейських партнерів. Тобто вони купують американську зброю в широких обсягах – частину собі, частину нам,

– наголосив він.

24 – 25 червня у Гаазі має пройти саміт НАТО. Фесенко припустив, що країни Альянсу розглянуть на ньому збільшення власних оборонних витрат, частина з яких буде для фінансування озброєння Україні.

Політолог додав, що після операції "Павутина" США могли відкласти ідею про відновлення постачання зброї нашій країні, якщо вона в них була. Не виключено, що ця тема знову буде популярною, адже надання зброї нам – це економічний інтерес Штатів. Ба більше, це ніяк би не вплинуло на переговорний процес, який боїться зіпсувати президент США в такий спосіб.