Купівля зброї та ремонт доріг: Подоляк пояснив, куди мають піти гроші з продажу зерна

Підписання зернових угод вже встигли породити певну хвилю недомовок. Розмови про те, що Туреччина в обмін на якісь суми, повинна забезпечити коридори для вивозу зерна – це не правда, а лише намагання дискредитувати українську управлінську вертикаль та суцільна конспірологія.

Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що Туреччина є єдиним гравцем у Чорному морі, який може зафіксувати росію подалі від українських територіальних вод.

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Потрібно пояснити, аби не було недомовок, каже Подоляк. Нам потрібно вирішити декілька нагальних потреб:

Зброя – її повинно бути багато, адже не вся зброя є безкоштовною, багато чого ми мажмо купувати;

Компенсації та соціальні виплати – люди через війну втратили житло, роботу та інше. Тому держава має забезпечити їх;

Інфраструктура – потрібен ремонт доріг, аби постачати ту саму зброю на фронт.

"На все це потрібно витрачати багато грошей, ми маємо їх заробляти. Адже можна приходити і просити гроші, але нам у потрібній нам кількості їх не надають, бо у кожної країни є своє бачення того, як потрібно ці кошти використовувати", – пояснює Михайло Подоляк.

Прибуток від зерна – це 10+ мільярдів доларів до нашого бюджету, а це певна кількість зброї, соціальних виплат та ремонтів інфраструктурних об’єктів,

– каже радник голови ОП.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео