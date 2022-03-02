"Купуй українське": у Латвії закликали підтримати нашу економіку

Україна отримує велику підтримку світової спільноти у боротьбі з російськими окупантами. Поки ЗСУ завдають потужних ударів армії ворога, союзники знищують його економіку.

США та Європа прийняли нищівні для російської економіки санкції. Велика кількість компаній перестане постачати свою продукцію у Росії та зробить неможливим користування нею на своїй території. Також світ відмовляється від того, що виготовили окупанти.

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"Купуй українське - не фінансуй російського агресора"

Мешканців та підприємців Латвії закликали купувати українські товари та відмовитися від продукції з Росії. Ініціативу запровадили найбільше товариство підприємців Латвії, Торгово-промислова палата Латвії, Торгово-промислова палата України, Посольство України в Латвії та Торговий дім "Україна".

Кожен євро витрачений на прибуток України є допомогою у цій боротьбі та допомогою у відбудові, яка настане за нею,

– повідомляє наше посольство у Латвії.

Підприємців також просять позначати товари українського походження спеціальним знаком. Найбільшою популярністю серед українських товарів у Латвії користуються солодощі, алкоголь, текстиль та будівельні матеріали.

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